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«Пока всё смотрим по форме». Двоеглазова — о планах на участие в международных стартах

«Пока всё смотрим по форме». Двоеглазова — о планах на участие в международных стартах
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Серебряный призёр чемпионата России, победительница финала Гран-при России фигуристка Алиса Двоеглазова поделилась, есть ли у неё планы выступать на международных соревнованиях в этом сезоне.

– Мы много обсуждаем международные турниры и, конечно же, не можем не поинтересоваться у тебя: есть ли какие-то, может быть, планы на международку?
– Пока мы смотрим на текущую форму, ведь после того, как я выступила на контрольных прокатах, до последнего момента сомневались, стоит ли ехать. И нужно смотреть по подготовке, потому что за последние две недели до контрольных прокатов я тоже сильно шагнула вперёд. И это всё, конечно, решается с федерацией и с тренерским штабом.

– Желание есть до чемпионата России куда-нибудь поехать?
– Конечно, есть желание, да. Но пока особо ничего не известно лично для меня, – сказала Двоеглазова в шоу «Каток».

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