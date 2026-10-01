«Последним его восстанавливала». Двоеглазова — о страхе перед четверным тулупом

Серебряный призёр чемпионата России, победительница финала Гран-при России фигуристка Алиса Двоеглазова, выступающая в одиночном катании, ответила на вопрос, сохраняется ли психологический страх перед прыжком, при исполнении которого спортсменка получила травму.

— Ты травмировалась именно на четвёртом тулупе. Есть ли сейчас психологический страх при заходе на него?

— Ну, вот я последним прыжком его восстанавливала. Это движение, оно немножко, возможно, где-то даёт страх. Но я говорю, я уже прорабатываю это всё, поэтому спокойно, – сказала Двоеглазова в шоу «Каток».

По словам подопечной Этери Тутберидзе, травма бедра произошла во время шоу в Казани при заходе на четверной тулуп.