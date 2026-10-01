«У тебя на лезвиях зубы, что ли?» Медведева отметила улучшения в технике Семененко

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева после победы Евгения Семененко на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, Словакия, отметила улучшения в технике фигуриста.

«Это просто восторг! Про Женю [Семененко] технически хочется ещё отметить. Если посмотреть в прошлом году, да, он катал чисто, да, он зубами вырывал. Я даже как-то к нему подошла в прошлом сезоне и говорю: «Жень