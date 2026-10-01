«Голодна опять до этого драйва». Ягудин — о настрое Трусовой после возвращения в спорт

Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин высказался о настрое Александры Трусовой (Игнатовой) после возобновления спортивной карьеры.

«Она прошла вообще всё. И взросление, и роды, и кормление, и 850 тысяч миллионов питомцев домашних, и замужество, и медали прошлых сезонов и турниров. Это человек, который перемолол вообще всё жизненное и теперь просто голоден опять до этого драйва», — сказал Ягудин в шоу «Каток».

Напомним, фигуристка вернулась к тренировкам в начале 2026 года, продолжив работать под руководством тренера Этери Тутберидзе. В начале сентября спортсменка выступила на международном турнире Kinoshita Group Cup в Токио, Япония, где исполнила четверной лутц, а после «челленджера» заявила, что успела восстановить и четверной тулуп. Всё это — после рождения сына.