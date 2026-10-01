«Смотрю на Сашку Трусову и думаю: «Блин, а я?» Двоеглазова — о конкуренции на тренировках

Ученица Этери Тутберидзе российская фигуристка Алиса Двоеглазова, выступающая в одиночном катании, ответила на вопрос, помогает ли ей конкуренция на тренировках.

«На тренировках? Ну, сейчас, наверное, в данный момент я конкурирую только с собой и борюсь, наверное, со своими страхами. Конечно, я смотрю, Сашка [Трусова] прыгает и лутц [четверной], и сейчас она уже тулуп [четверной] восстановила. И программы, особенно короткую, вообще она безошибочно катает. Я смотрю, думаю: «Блин, а я? А чё я?» Наверное, меня никогда это не заряжало. Нет. Меня, мне кажется, больше какие-то другие внешние факторы, нежели соперничество», — сказала Двоеглазова в шоу «Каток».