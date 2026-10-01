Петросян с ошибкой исполнила КП на финальной тренировке перед стартом турнира в Грузии

Трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян провела финальную тренировку перед короткой программой на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy 2026 в Батуми, Грузия. Выступления женщин пройдут в четверг, 1 октября, в 13:45 по московскому времени.

В прокате Аделия исполнила тройной лутц и двойной аксель чисто, на флипе сделала «бабочку». Вне прогона короткой программы спортсменка переделала каскад из флипа и тулупа шесть раз.

Напомним, летом 2026 года Аделия Петросян покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Позднее фигуристка начала тренировки под руководством Инны Гончаренко.