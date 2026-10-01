Trialeti Trophy — 2026 в Батуми: расписание «челленджера» 1 октября

Сегодня, 1 октября, в Батуми, Грузия, стартует международный турнир категории «Челленджер» Trialeti Trophy с участием российских фигуристов. Спортсмены из России выступят во всех четырёх видах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на четверг.

Фигурное катание. Trialeti Trophy — 2026. Расписание на 1 октября (время московское):

13:45. Женщины. Короткая программа;

16:45. Танцы на льду. Ритм-танец;

19:50. Мужчины. Короткая программа.

Соревнования в прямом эфире покажет Okko. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Спортсмены из России выступят во всех четырёх видах. Отечественные фигуристы допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.