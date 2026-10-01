Юниорский Гран-при ISU в Любляне: расписание на 1 октября

Сегодня, 1 октября в Любляне, Словения, стартует шестой этап серии юниорского Гран-при ISU, который продлится три дня. Спортсмены выйдут на лёд в трёх дисциплинах: женском одиночном катании, мужском одиночном катании, в танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на четверг.

Фигурное катание. Шестой этап юниорского Гран-при ISU в Любляне. Расписание на 1 октября (время московское):

15:00. Девушки. Короткая программа;

20:15. Юноши. Короткая программа.

Завершатся соревнования в субботу, 3 октября. Российские фигуристы участия в шестом этапе не принимают.