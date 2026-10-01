15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Юниорский Гран-при ISU в Любляне: расписание на 1 октября

Юниорский Гран-при ISU в Любляне: расписание на 1 октября
Комментарии

Сегодня, 1 октября в Любляне, Словения, стартует шестой этап серии юниорского Гран-при ISU, который продлится три дня. Спортсмены выйдут на лёд в трёх дисциплинах: женском одиночном катании, мужском одиночном катании, в танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на четверг.

Фигурное катание. Шестой этап юниорского Гран-при ISU в Любляне. Расписание на 1 октября (время московское):

15:00. Девушки. Короткая программа;
20:15. Юноши. Короткая программа.

Завершатся соревнования в субботу, 3 октября. Российские фигуристы участия в шестом этапе не принимают.

Календарь ЮГП ISU в Любляне
Материалы по теме
Японский фигурист Рио Наката: однажды я заснул с медалью, а потом забыл её в отеле