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Trialeti Trophy — 2026, Батуми: онлайн-трансляция прокатов Петросян, Мишиной/Галлямова

Trialeti Trophy — 2026, Батуми: онлайн-трансляция прокатов Петросян, Мишиной/Галлямова
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Сегодня, 1 октября, в Батуми, Грузия, стартует турнир серии «Челленджер» с участием российских фигуристов Trialeti Trophy — 2026. Россияне выступят во всех четырёх видах. В первый день соревнований первыми на лёд с короткими программами выйдут женщины, за ними спортсмены выступят с ритмическими танцами, а закроют соревновательный день короткие программы мужчин.

В России турнир официально покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Также за развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».

Соревнования завершатся 3 октября. Все российские фигуристы выступают на международной арене в нейтральном статусе.

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