Trialeti Trophy — 2026, Батуми: время выхода на лёд российских фигуристов 1 октября

Сегодня, 1 октября, в Батуми, Грузия, стартует международный турнир категории «челленджер» Trialeti Trophy с участием российских фигуристов. Они выступят во всех четырёх дисциплинах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием выхода на лёд российских фигуристов.

Фигурное катание. Trialeti Trophy — 2026. Время выхода на лёд российских фигуристов 1 октября (время московское):

Женщины

14:47 – Аделия Петросян;

15:16 – Анна Фролова.

Танцы на льду

17:03 – Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов;

17:28 – Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано;

19:07 – Елизавета Шичина/Павел Дрозд.

Мужчины

20:02 – Николай Угожаев;

20:08 – Матвей Ветлугин.

Соревнования в прямом эфире покажет Okko. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира.