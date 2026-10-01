Trialeti Trophy — 2026, Батуми: время выхода на лёд российских фигуристов 1 октября
Сегодня, 1 октября, в Батуми, Грузия, стартует международный турнир категории «челленджер» Trialeti Trophy с участием российских фигуристов. Они выступят во всех четырёх дисциплинах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием выхода на лёд российских фигуристов.
Фигурное катание. Trialeti Trophy — 2026. Время выхода на лёд российских фигуристов 1 октября (время московское):
Женщины
14:47 – Аделия Петросян;
15:16 – Анна Фролова.
Танцы на льду
17:03 – Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов;
17:28 – Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано;
19:07 – Елизавета Шичина/Павел Дрозд.
Мужчины
20:02 – Николай Угожаев;
20:08 – Матвей Ветлугин.
Соревнования в прямом эфире покажет Okko. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Материалы по теме