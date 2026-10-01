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Мишина/Галлямов с падением на каскаде откатали ПП на тренировке перед турниром в Грузии

Мишина/Галлямов с падением на каскаде откатали ПП на тренировке перед турниром в Грузии
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Чемпионы мира и Европы, обладатели двух бронзовых медалей Олимпийских игр – 2022 фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, представили на тренировке перед «челленджером» в Батуми прокат произвольной программы, об этом с места событий передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Во время проката Галлямов упал с каскада из тройного сальхова, ойлера и ещё одного тройного сальхова. Оба выброса спортсмены сделали чисто, сольный прыжок и подкрутку они не выполняли.

Спортивные пары представят короткие программы в пятницу, 2 октября. Начало выступлений запланировано на 14:00 мск.

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