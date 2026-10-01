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Угожаев чисто откатал КП на тренировке перед турниром в Батуми, Ветлугин упал с лутца

Угожаев чисто откатал КП на тренировке перед турниром в Батуми, Ветлугин упал с лутца
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Российский фигурист Николай Угожаев представил чистый прокат короткой программы на тренировке перед турниром Trialeti Trophy в Батуми. Он успешно исполнил четверной флип, каскад из четверного лутца и тройного тулупа, а также тройной аксель. Об этом с места событий передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Матвей Ветлугин, ещё один российский фигурист, выступающий на этом турнире, упал в тренировочном прогоне с четверного лутца. Тройной аксель и каскад он не исполнял, лишь обозначив их в прокате.

Короткие программы мужчин пройдут в четверг, 1 октября. Их начало запланировано на 19:50 мск.

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