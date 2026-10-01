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Два турнира в Турции, куда были заявлены ученицы Плющенко, отменены — источник

Два турнира в Турции, куда были заявлены ученицы Плющенко, отменены — источник
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Два международных турнира категории «Б» по фигурному катанию в Стамбуле и Анкаре, куда были заявлены три ученицы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, отменены. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Точные причины отмены соревнования не указаны. Турнир в Анкаре должен был пройти с 27 по 30 октября, в Стамбуле – с 24 по 27 ноября. На них планировалось выступление Вероники Яметовой, Ксении Синицыной и Любови Рубцовой. Недавно эти фигуристки получили от ISU нейтральные статусы.

Ближайшим международным стартом для россиян является турнир Trialeti Trophy в Грузии. Он стартует сегодня, 1 октября.

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