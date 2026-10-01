15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Гордо звучит! Приятно». Никита Кацалапов — о своём новом статусе тренера

«Гордо звучит! Приятно». Никита Кацалапов — о своём новом статусе тренера
Комментарии

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр фигурист Никита Кацалапов, выступавший в танцах на льду, поделился впечатлениями от дебюта в статусе тренера. На контрольных прокатах в Москве, которые состоялись 19 и 20 сентября, Кацалапов присутствовал в составе тренерского штаба Александра Жулина и выводил на лёд Ирину Хавронину и Дэвида Нарижного.

— Как вас теперь представлять? Тренером?
— Тренер, да… Гордо звучит! Приятно.

На прокатах была мини-премьера нового для меня статуса. Прочувствовал, что такое стоять за бортом, не моргая – ты абсолютно безоружен. Всё, что тебе доступно — пытаться послать спортсменам свою внутреннюю энергию на лёд.

Профессия тренера и так была для меня очень почитаемой, но теперь я уважаю её в миллион раз больше. В ней гораздо больше тонкостей, чем казалось мне ранее, — приводит слова Кацалапова «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Хавронина/Нарижный заочно проиграли Кагановской! Кто же станет первой парой России?
Хавронина/Нарижный заочно проиграли Кагановской! Кто же станет первой парой России?