«Гордо звучит! Приятно». Никита Кацалапов — о своём новом статусе тренера

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр фигурист Никита Кацалапов, выступавший в танцах на льду, поделился впечатлениями от дебюта в статусе тренера. На контрольных прокатах в Москве, которые состоялись 19 и 20 сентября, Кацалапов присутствовал в составе тренерского штаба Александра Жулина и выводил на лёд Ирину Хавронину и Дэвида Нарижного.

— Как вас теперь представлять? Тренером?

— Тренер, да… Гордо звучит! Приятно.

На прокатах была мини-премьера нового для меня статуса. Прочувствовал, что такое стоять за бортом, не моргая – ты абсолютно безоружен. Всё, что тебе доступно — пытаться послать спортсменам свою внутреннюю энергию на лёд.

Профессия тренера и так была для меня очень почитаемой, но теперь я уважаю её в миллион раз больше. В ней гораздо больше тонкостей, чем казалось мне ранее, — приводит слова Кацалапова «РИА Новости Спорт».