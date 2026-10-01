«Классно, что они здесь». Грузинская фигуристка — о россиянах на турнире в Батуми

Грузинская фигуристка Инга Гургенидзе рассказала об атмосфере на турнире категории «Челленджер» Trialeti Trophy, в Батуми, Грузия, где принимают участие российские спортсмены.

«Мне кажется, юниоры как-то чуть-чуть больше нервничают, чем сеньоры. Взрослые более расслаблены, они знают, что они могут сделать, и они делают. А юниоры такие, более плавающие.

После этапа юниорского Гран-при не сильно, конечно, отдохнуть смогла. Иногда просто нужно уметь собираться, забыть прошлый старт и готовиться уже к новому.

Выступать вторую неделю подряд — у меня это, конечно, первый опыт. Но надо привыкать, двигаться дальше, потому что таких моментов может быть очень много.

Интерес к турниру есть, но на российских фигуристов я особо не смотрю. Классно, что они есть, конечно. Но как-то больше пытаешься на себя обращать внимание, а не на других.

Работа с Адамом Соля была очень интересной, вообще другой уровень, мне очень нравилась. Сам процесс постановки — всё новое, интересное, и хотелось бы дальше сотрудничать», — передаёт слова Гургенидзе корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.