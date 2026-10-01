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Никита Кацалапов ответил на вопрос о возможном возвращении на соревнования

Никита Кацалапов ответил на вопрос о возможном возвращении на соревнования
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Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр фигурист Никита Кацалапов, выступавший в танцах на льду, ответил на вопрос о потенциальном возвращении на соревнования.

— Касательно смелости — не думали, что вы и сами с Викторией [Синициной] могли бы прямо сейчас выступать и быть лидерами сборной?
— У нас была очень достойная совместная карьера. У меня лично она была ещё и довольно длинной. Так что никакого желания возвращаться на соревновательный лёд у меня нет.

Хороших моментов было много. Начиная, пожалуй, с Олимпиады в Сочи, где мы выступали с Леной Ильиных. До сих пор чувствую, что люди помнят и нашу пару, и наше «Лебединое озеро». Я и сам иногда пересматриваю, ностальгирую.

С моей супругой Викторией у нас был замечательный спортивный путь. Он не был лёгким, но мы порой вспоминаем даже эпизоды нашего долгого скатывания. Например, наш первый показательный номер под «Ноктюрн», который ставила Марина Зуева. В нем очень много находок, и мы до сих пор держим в голове идею как-нибудь его повторить.

Запомнилось, когда в 2017 году мы не смогли докатать чемпионат России из-за моей травмы и не попали на Олимпиаду, но на следующий сезон поставили танго и шикарный произвольный танец, выиграли чемпионат России и стали вторыми на чемпионате мира. Заявили о себе, что мы не только никуда не уходим, а вообще ещё только пришли. Ну и, конечно, Олимпиада в Пекине, — цитирует Кацалапова «РИА Новости Спорт».

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