«Кто не рискует, тот не пьёт шампанского». Чемпионка Европы Петрыкина — о квад-сальхове

Двукратная чемпионка Европы по фигурному катанию эстонка Нина Петрыкина рассказала о перспективе исполнения четверного сальхова в прокатах на соревнованиях.

«Четверной сальхов? Почему нет? Я давно уже тренирую элементы «ультра-си». Просто каждый раз у меня случаются какие-то проблемы со здоровьем. Но наконец-то у меня лето выдалось без значительных травм, и я смогла настолько его натренировать, что на соревнованиях могу заходить уже. Для меня это каждый раз риск, конечно же, это намного сложнее, чем тройные. Тройные я всю жизнь прыгаю. Четверные, скажем так, не так часто. Но кто не рискует, тот не пьёт шампанского», — передаёт слова Петрыкиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.