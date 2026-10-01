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Аделия Петросян выступила с короткой программой на турнире Trialeti Trophy в Грузии

Аделия Петросян выступила с короткой программой на турнире Trialeti Trophy в Грузии
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Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян выступила с короткой программой на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. В прокате фигуристка не допустила грубых ошибок. Она исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад из тройного флипа и лишь двойного тулупа вместо тройного. За выступление она получила от судей 68,42 балла и заняла промежуточное второе место.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Женщины. Короткая программа
01 октября 2026, четверг. 13:45 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
74.69
2
Анна Фролова
Россия
73.31
3
Анастасия Губанова
Грузия
70.69

Помимо Петросян, из россиянок в женском одиночном катании выступит Анна Фролова. Сейчас лидером соревнований является двукратная чемпионка Европы Нина Петрыкина. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Этот турнир стал для Петросян дебютным с новым тренером Инной Гончаренко.

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