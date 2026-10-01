Аделия Петросян выступила с короткой программой на турнире Trialeti Trophy в Грузии

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян выступила с короткой программой на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. В прокате фигуристка не допустила грубых ошибок. Она исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад из тройного флипа и лишь двойного тулупа вместо тройного. За выступление она получила от судей 68,42 балла и заняла промежуточное второе место.

Помимо Петросян, из россиянок в женском одиночном катании выступит Анна Фролова. Сейчас лидером соревнований является двукратная чемпионка Европы Нина Петрыкина. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Этот турнир стал для Петросян дебютным с новым тренером Инной Гончаренко.