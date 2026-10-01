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«Чувствую облегчение». Петросян — о прокате короткой программы

«Чувствую облегчение». Петросян — о прокате короткой программы
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Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян прокомментировала своё выступление с короткой программой на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. В прокате фигуристка не допустила грубых ошибок.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Женщины. Короткая программа
01 октября 2026, четверг. 13:45 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
74.69
2
Анна Фролова
Россия
73.31
3
Анастасия Губанова
Грузия
70.69

«В данный момент чувствую облегчение, потому что было очень почему-то страшно выходить. И я постаралась всё сделать. Хотя бы прыжки — просто не падать. Мне кажется, в тулупе я просто побоялась скрутиться, чтобы не приземлиться на пятую [точку].

Каскад на тренировке я хотела добить, а сейчас ещё поменяла заход немножко. Просто чисто логически — если я делаю его без музыки постоянно, а под музыку ни разу, значит, что-то не так. Вот хотя бы уже с флипа не упала. Небольшой прогресс есть», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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