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Фото: реакция Аделии Петросян на оценку за короткую программу на «челленджере» в Батуми

Фото: реакция Аделии Петросян на оценку за короткую программу на «челленджере» в Батуми
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Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян представила короткую программу на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. В прокате фигуристка не допустила грубых ошибок. Она исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад из тройного флипа и лишь двойного тулупа вместо тройного. За выступление она получила от судей 68,42 балла и заняла промежуточное второе место. Во время объявления оценок Петросян практически не выразила эмоций. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию турнира.

Фото: Кадр из трансляции/Okko

Этот турнир стал для Петросян дебютным с новым тренером Инной Гончаренко.

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