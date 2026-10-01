Петросян призналась, что ей было очень страшно перед прокатом КП в Грузии

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян призналась, что ей было страшно перед прокатом короткой программы на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. В прокате фигуристка не допустила грубых ошибок.

«Наверное, все обстоятельства сразу наложились. И открытие международных соревнований, попытка отбора на Гран-при хоть и маленькая. И новые программы ещё сырые — я стараюсь их как можно быстрее накатать. Делаем сейчас много большое количество прокатов. И в принципе всё вместе пока страшновато.

Чего ждать от произвольных программ? Ну я уж сама даже не знаю. Поддержку публики очень чувствовала, потому что мне нравится, когда зрители хлопали по нарастающей. Может поэтому я смогла побороться за каскад», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.