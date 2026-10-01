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Петросян довольна тем, как набирает форму в текущем сезоне

Петросян довольна тем, как набирает форму в текущем сезоне
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Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян после проката короткой программы на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия, рассказала, что довольна тем, как набирает форму в текущем сезоне.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Женщины. Короткая программа
01 октября 2026, четверг. 13:45 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
74.69
2
Анна Фролова
Россия
73.31
3
Анастасия Губанова
Грузия
70.69

«Знаете, я довольна, как набирается форма. Потому что идёт всё, в принципе, гладко, примерно так, как я хочу — по нарастающей. И я надеюсь, что к главным стартам смогу набрать для себя оптимальную форму», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

В прокате Петросян не допустила грубых ошибок. Судьи оценили её выступление в 68,42 балла. Она исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад из тройного флипа и лишь двойного тулупа вместо тройного.

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