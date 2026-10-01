Анна Фролова чисто откатала короткую программу на турнире Trialeti Trophy в Грузии

Российская фигуристка Анна Фролова выступила с короткой программой на турнире на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Она чисто исполнила все прыжковые элементы: каскад из тройных лутца и тулупа, двойной аксель и тройной флип. За выступление она получила от судей 73,31 балла и заняла промежуточное второе место.

Помимо Фроловой, из россиянок в женском одиночном катании в Батуми выступает Аделия Петросян. Она набрала 68,42 балла и после выступления Фроловой занимает третье место. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований. Лидером в короткой программе остаётся эстонка Нина Петрыкина.