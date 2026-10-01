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Анна Фролова чисто откатала короткую программу на турнире Trialeti Trophy в Грузии

Анна Фролова чисто откатала короткую программу на турнире Trialeti Trophy в Грузии
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Российская фигуристка Анна Фролова выступила с короткой программой на турнире на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Она чисто исполнила все прыжковые элементы: каскад из тройных лутца и тулупа, двойной аксель и тройной флип. За выступление она получила от судей 73,31 балла и заняла промежуточное второе место.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Женщины. Короткая программа
01 октября 2026, четверг. 13:45 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
74.69
2
Анна Фролова
Россия
73.31
3
Анастасия Губанова
Грузия
70.69

Помимо Фроловой, из россиянок в женском одиночном катании в Батуми выступает Аделия Петросян. Она набрала 68,42 балла и после выступления Фроловой занимает третье место. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований. Лидером в короткой программе остаётся эстонка Нина Петрыкина.

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