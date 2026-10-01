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Чемпионка Европы Петрыкина ответила на вопрос о мотивации в новый олимпийский цикл

Чемпионка Европы Петрыкина ответила на вопрос о мотивации в новый олимпийский цикл
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Двукратная чемпионка Европы по фигурному катанию эстонка Нина Петрыкина рассказала о мотивации в новый олимпийский цикл. Она лидирует после короткой программы на проходящем сейчас «челленджере» в Грузии.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Женщины. Короткая программа
01 октября 2026, четверг. 13:45 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
74.69
2
Анна Фролова
Россия
73.31
3
Анастасия Губанова
Грузия
70.69

«Ко всем хорошо отношусь и рада общаться. У меня в этом плане нет никаких проблем. Чем больше конкуренции, тем интереснее. Если на тренировке выходишь один на лёд, тяжело тренироваться, потому что никто рядом не прыгает, не катается.

Саму себя мотивировать иногда тяжеловато. Иногда есть своя мотивация, но с конкуренцией на льду и на тренировках круче. Это мотивирует всех», — передаёт слова Петрыкиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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