Фролова вторая по итогам короткой программы в Батуми, Петросян — четвёртая
Эстонская фигуристка Нина Петрыкина заняла промежуточное первое место по итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Её выступление судьи оценили в 74,69 балла. Второй оказалась россиянка Анна Фролова, получившая за выступление 73,31 балла. Тройку лидеров замыкает Анастасия Губанова, представляющая Грузию. Её короткую программу судьи оценили в 70,69 балла. Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян заняла промежуточное четвёртое место. Она получила от судей 68,42 балла.
Фигурное катание. Trialeti Trophy — 2026. Женщины, короткая программа. Результаты:
- Нина Петрыкина (Эстония) — 74,69 балла.
- Анна Фролова (Россия) — 73,31 балла.
- Анастасия Губанова (Грузия) — 70,69 балла.
- Аделия Петросян (Россия) — 68,42 балла.
- Инга Гургенидзе (Грузия) — 63,66 балла.
- Виктория Сафонова (Беларусь) — 62,9