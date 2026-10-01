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Фролова вторая по итогам короткой программы в Батуми, Петросян — четвёртая

Фролова вторая по итогам короткой программы в Батуми, Петросян — четвёртая
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Эстонская фигуристка Нина Петрыкина заняла промежуточное первое место по итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Её выступление судьи оценили в 74,69 балла. Второй оказалась россиянка Анна Фролова, получившая за выступление 73,31 балла. Тройку лидеров замыкает Анастасия Губанова, представляющая Грузию. Её короткую программу судьи оценили в 70,69 балла. Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян заняла промежуточное четвёртое место. Она получила от судей 68,42 балла.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Женщины. Короткая программа
01 октября 2026, четверг. 13:45 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
74.69
2
Анна Фролова
Россия
73.31
3
Анастасия Губанова
Грузия
70.69

Фигурное катание. Trialeti Trophy — 2026. Женщины, короткая программа. Результаты:

  1. Нина Петрыкина (Эстония) — 74,69 балла.
  2. Анна Фролова (Россия) — 73,31 балла.
  3. Анастасия Губанова (Грузия) — 70,69 балла.
  4. Аделия Петросян (Россия) — 68,42 балла.
  5. Инга Гургенидзе (Грузия) — 63,66 балла.
  6. Виктория Сафонова (Беларусь) — 62,9