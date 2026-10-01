Фролова вторая по итогам короткой программы в Батуми, Петросян — четвёртая

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина заняла промежуточное первое место по итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Её выступление судьи оценили в 74,69 балла. Второй оказалась россиянка Анна Фролова, получившая за выступление 73,31 балла. Тройку лидеров замыкает Анастасия Губанова, представляющая Грузию. Её короткую программу судьи оценили в 70,69 балла. Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян заняла промежуточное четвёртое место. Она получила от судей 68,42 балла.

Фигурное катание. Trialeti Trophy — 2026. Женщины, короткая программа. Результаты: