Чемпионка Европы Губанова рассказала, что изменила подход к тренировкам и соревнованиям

Чемпионка Европы по фигурному катанию грузинская фигуристка Анастасия Губанова рассказала об изменении своего подхода к тренировкам и соревнованиям. Фигуристка занимает третье место по итогам короткой программы на турнире Trialeti Trophy в Батуми.

«Соскучилась, скажу честно. Сейчас я не в самой лучшей форме. У меня и со здоровьем некоторые проблемы. Я безумно довольна, что сюда приехала, откаталась и насладилась своей программой. Такие соревнования нельзя пропускать.

Катаю танго первый раз в карьере, очень хотелось попробовать этот стиль. Музыку предложила я, это произведение звучит очень сильно на льду. Чувствую себя комфортно в этом образе, он немного кошачий, а я такое чувствую. Ставили с Адамом Соля, работать с ним — одно удовольствие.

Сейчас у меня совершенно другой подход к тренировкам и соревнованиям. Двигает любовь к спорту, а любовь же, как в отношениях, бывает: сч