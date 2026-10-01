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Фролова призналась, что пока не смогла влиться в атмосферу международных турниров

Фролова призналась, что пока не смогла влиться в атмосферу международных турниров
Комментарии

Российская фигуристка Анна Фролова призналась, что волновалась на выступлении с короткой программой на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Её выступление судьи оценили в 73,31 балла.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Женщины. Короткая программа
01 октября 2026, четверг. 13:45 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
74.69
2
Анна Фролова
Россия
73.31
3
Анастасия Губанова
Грузия
70.69

«Влилась ли я в атмосферу зарубежных стартов? Вообще нет. Мне страшно, мне плохо было перед выходом на лёд опять. Наверное, нужно ещё лет пять покататься, чтобы к этому привыкнуть. Было бы славно, если бы получилось. Руки, ноги тряслись. Не могу это описать, потому что не испытывала это на российских соревнованиях. Я там более спокойна, на прокатах сейчас выступала — была спокойная, домашняя атмосфера. Приезжаю сюда — и начинается тремор.

Достаточно того, что эта разница есть. Ты несколько лет находишься в одной и той же обстановке, и тебя окружают