Анна Щербакова опубликовала фото с женихом

Олимпийская чемпионка (2022), чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Анна Щербакова опубликовала в своём телеграм-канале подборку новых фотографий, сделанных во время отдыха на море. На одном из снимков она запечатлена со своим женихом — хоккеистом Артёмом Шакировым. Он сделал фигуристке предложение руки и сердца в июле 2026 года.

Фото: Личный архив Анны Щербаковой

Фото: Личный архив Анны Щербаковой

Последним профессиональным турниром для Щербаковой в карьере стала победная Олимпиада 2022 года. Помимо золота ОИ, в активе фигуристки победа на чемпионате мира (2021), чемпионате Европы (2022), командном чемпионате мира по фигурному катанию (2021), серебро финала Гран-при (2019), серебро чемпионата мира среди юниоров, а также три золота чемпионата России (2019, 2020, 2021).