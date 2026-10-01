Лев Лазарев выиграл КП на чемпионате Москвы с почти 10-балльным отрывом

Российский фигурист Лев Лазарев стал лучшим в короткой программе на чемпионате Москвы. Выступление спортсмена судьи оценили в 98,35 балла. Он исполнил четверной флип в каскаде с тройным тулупом и тройной аксель, а также четверной лутц с недокрутом. Для Лазарева это первые старты на взрослом уровне.

С отрывом почти в 10 баллов на втором месте расположился Иван Конихин с результатом 89,89 балла. Тройку лидеров замкнул Роман Савосин. Судьи оценили его выступление на 88,00 балла.

Чемпионат Москвы проходит с 1 по 4 октября в МСК «Навка Арена». Фигуристы выступают во всех четырёх дисциплинах – мужском одиночном катании, женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.