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Рыбакова и Махноносов прокомментировали неудачный прокат на турнире в Грузии

Рыбакова и Махноносов прокомментировали неудачный прокат на турнире в Грузии
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Российские танцоры на льду Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов прокомментировали своё выступление в ритм-танце на турнире Trialeti Trophy в Батуми. За своё выступление они получили от судей 51,25 балла.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Танцы на льду. Ритм-танец
01 октября 2026, четверг. 16:45 МСК
Окончено

Махноносов: Досада и только досада. Не сказал бы, что нервы [повлияли], может быть, незначительно.

Рыбакова: Обидно, что так произошло и получилось. Мы были хорошо готовы, очень жаль.

Я думаю, здесь, скорее, наша невнимательность, потому что мне максимально обезболили плечо, я сейчас его не чувствую. Думаю, скорее, наша несобранность.

Отрабатывали элемент, и вот так случилось. Сама до конца не понимаю, что не так.

Махноносов: Мы не знаем, МРТ пока не делали.

Рыбакова: Травма случилась прямо перед вылетом, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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