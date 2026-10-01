Пасечник/Чиризано довольны своим прокатом ритм-танца на турнире в Грузии

Российские фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано оценили своё выступление в ритм-танце на турнире Trialeti Trophy в Грузии. За свой прокат они получили от судей 72,51.

Чиризано: Хорошие ощущения, хороший прокат, хочется посмотреть его в записи, посмотреть, что можно улучшить… 100% что-то можно.

Пасечник: Посмотреть, совпали ли наши ощущения. Я перед собой ставила конкретную цель, настраивалась определённо прочувствовать то, как я скольжу по льду, и мягкость своих ног ощутить, у меня это получилось. Но было ещё миллиард задач. Сегодня я была очень сконцентрирована, пробовала разные методы настройки перед стартом. Каждый раз пытаюсь подобрать и всё как-то не могу определить, что мне больше подходит.

Чиризано: Мы довольны.

Пасечник: Мне кажется, что на контрольных прокатах у нас получился довольно неплохой прокат ритм-танца. Мы катили, чувствовали друг друга. Мне кажется, сегодня удалось это ещё лучше. Усталость не ощущала до креативной дорожки.

Мне было сегодня гораздо волнительнее. Мне кажется, что здесь играют роль несколько факторов. И я бы очень не хотела бы их озвучивать.

Дарио: Мне было волнительнее на контрольных прокатах.

Пасечник: Я пока на стадии принятия [атмосферы международных стартов]. Выхожу и понимаю, что это что-то другое. Когда заканчивается старт, тогда уже понимаю. Когда в моменте нахожусь здесь, вроде бы пытаюсь это осознать, но не до конца получается. Для меня что в России старт, что здесь, как будто примерно одно и то же, но в то же время другое. Не знаю, как это объяснить, — передаёт с