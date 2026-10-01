Пасечник и Чиризано — вторые после ритм-танца на турнире Trialeti Trophy в Батуми

Российские фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано стали вторыми по итогам ритм-танца на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. За своё выступление они получили от судей 72,51 балла.

Лидерами стали представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин (85,23). Ещё одна пара россиян Елизавета Шичина и Павел Дрозд заняла шестое место (66,90), Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов — 17-е.

Фигурное катание. Турнир Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Танцы на льду. Ритм-танец:

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 85,23.

2. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (Россия) — 72,51.

3. Мария Игнатьева/Даниил Семко (Венгрия) — 69,80…

6. Елизавета Шичина/Павел Дрозд (Россия) — 66,90…

17. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (Россия) — 51,25.