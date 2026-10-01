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Китаянка Лю Юйсюань выиграла короткую программу ЮГП ISU в Любляне

Китаянка Лю Юйсюань выиграла короткую программу ЮГП ISU в Любляне
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Китайская фигуристка Лю Юйсюань выиграла короткую программу на шестом этапе юниорского этапа Гран-при ISU в Любляне, Словения. Она получила от судей 70,10 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 6, Любляна, Словения
Девушки. Короткая программа
01 октября 2026, четверг. 15:00 МСК
Окончено
1
Лю Юйсюань
Китай
70.10
2
Хана Бат
Австралия
67.75
3
Чан Харин
Южная Корея
64.77

Второй стала австралийка Хана Бат (67,75). Тройку лидеров замкнула представительница Южной Кореи Чан Харин (64,77).

Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Любляна, Словения. Девушки. Короткая программа:

  1. Лю Юйсюань (Китай) — 70,10.
  2. Ханна Бат (Австралия) — 67,75.
  3. Чан Харин (Южная Корея) — 64,77.
  4. Эмилия Немировски (США) — 57,83.
  5. Леандра Цимпукакис (Швейцария) — 56,22.
  6. Софи Эрхардт (Германия) — 56,04.
  7. Ханна Франк (Австрия) — 54,84.
  8. Оливия Базлова (Кипр) — 54,33.
  9. София Некрасова (Эстония) — 53,49.
  10. Анника Пеллонмаа (Финляндия) — 53,20.
Календарь юниорского Гран-при ISU
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