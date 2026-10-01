Китаянка Лю Юйсюань выиграла короткую программу ЮГП ISU в Любляне

Китайская фигуристка Лю Юйсюань выиграла короткую программу на шестом этапе юниорского этапа Гран-при ISU в Любляне, Словения. Она получила от судей 70,10 балла.

Второй стала австралийка Хана Бат (67,75). Тройку лидеров замкнула представительница Южной Кореи Чан Харин (64,77).

Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Любляна, Словения. Девушки. Короткая программа:

Лю Юйсюань (Китай) — 70,10. Ханна Бат (Австралия) — 67,75. Чан Харин (Южная Корея) — 64,77. Эмилия Немировски (США) — 57,83. Леандра Цимпукакис (Швейцария) — 56,22. Софи Эрхардт (Германия) — 56,04. Ханна Франк (Австрия) — 54,84. Оливия Базлова (Кипр) — 54,33. София Некрасова (Эстония) — 53,49. Анника Пеллонмаа (Финляндия) — 53,20.