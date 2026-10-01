Китаянка Лю Юйсюань выиграла короткую программу ЮГП ISU в Любляне
Китайская фигуристка Лю Юйсюань выиграла короткую программу на шестом этапе юниорского этапа Гран-при ISU в Любляне, Словения. Она получила от судей 70,10 балла.
Второй стала австралийка Хана Бат (67,75). Тройку лидеров замкнула представительница Южной Кореи Чан Харин (64,77).
Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Любляна, Словения. Девушки. Короткая программа:
- Лю Юйсюань (Китай) — 70,10.
- Ханна Бат (Австралия) — 67,75.
- Чан Харин (Южная Корея) — 64,77.
- Эмилия Немировски (США) — 57,83.
- Леандра Цимпукакис (Швейцария) — 56,22.
- Софи Эрхардт (Германия) — 56,04.
- Ханна Франк (Австрия) — 54,84.
- Оливия Базлова (Кипр) — 54,33.
- София Некрасова (Эстония) — 53,49.
- Анника Пеллонмаа (Финляндия) — 53,20.