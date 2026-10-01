Дочь Тутберидзе выступает на турнире в Грузии с травмой

Фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду в паре с дочерью Этери Тутберидзе Дианой Дэвис, рассказал, что его партнёрша принимает участие на турнире Trialeti Trophy в Батуми с травмой.

«Прокатом довольны, может, немного отвлечены — у Дианы небольшое повреждение образовалось за неделю до турнира. Поэтому чуть больше были сфокусированы на том, чтобы следить за этим внимательнее, чтобы максимально быстро отвести это от нас перед серией Гран‑при. Прокатом довольны, стараемся продвигаться в улучшениях по сезону. Знаем, что короткий танец достаточно успешный, нам нравится его катать, любим танго и хотим показать его с наилучшей стороны. Знаем, над чем работать.

Как случилась травма? Может, мы чуть‑чуть несбалансированно построили две программы, что у неё одна и та же нога поднимается в резких движениях в обеих программах очень много раз. Мы тренируемся по 3,5-4 часа на льду пять дней в неделю по две тренировки. Конечно, это образует небольшой надрыв. Может, немного упустили на начальной стадии. Сейчас доктор помассирует, станет получше, — передаёт слова Смолкина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.