Зять Тутберидзе назвал тренировки на одном льду с Сизероном большим событием

Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду с дочерью Этери Тутберидзе Дианой Дэвис, назвал тренировки на одном льду с двукратным олимпийским чемпионом французским фигуристом Гийомом Сизероном большим событием.

«Выступить в Грузии для нас было очень важно. При нынешнем, надеемся, небольшом повреждении, если бы была не Грузия, наверное, снимались бы, чтобы предотвратить возможность ухудшения. Конечно, домашний турнир для нас очень важен, хотели бы здесь быть с командой и при домашней публике. Для нас важно, чтобы маленькие ребята видели перед собой взрослых спортсменов своей сборной.

Не думаем о себе в таком контексте, но я всегда равнялся на старших спортсменов. Для меня очень важно было их видеть. И по сей день для меня тренировки с Гийомом Сизероном — это большое событие. Когда я вижу их у нас в расписании, не забываю сказать Диане, что мы с Гийомом. Несмотря на то что мы давно делим один и тот же лёд и порой одни и те же разминки. Конечно, большое событие, надеемся, что для них тоже, кто‑то, может, другой будет примером, — передаёт слова Смолкина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.