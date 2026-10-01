Шичина и Дрозд чуть не опоздали на разминку перед ритм-танцем в Грузии

Участники российского танцевального дуэта Елизавета Шичина/Павел Дрозд поделились, что чуть не опоздали на разминку перед ритм-танцем на турнире серии «Челленджер» в Батуми, Грузия.

Дрозд: В целом приятные ощущения, очень рады быть здесь. Всё очень хорошо и по плану. Столкнулись с тем, что практически вся последняя группа почти без разминки в итоге вышла. Получилось достаточно нервно, хотя выехали гораздо заранее. Из‑за этого немного сумбурно получилось. Не получилось всё, что мы можем и хотели бы показать. Но это очень ценный опыт. Всё нужно воспринимать как опыт. Немного отойдут эмоции, хочется посмотреть, что получилось, и в произвольной выдать максимум.

Шичина: Было много суеты на разминке, хотелось побыстрее размять тело и успеть. Но хотелось успеть насладиться всем этим. Конечно, больше контролировать прокат и разминку.

Дрозд: Да, с пробками столкнулись. Все участники ехали 1 чвс 10‑15 минут, хотя обычно на тренировки мы ехали 15 минут. Размялись за 10 минут. Это хороший опыт, который нужно учесть, чтобы ничего не сбивало, — передает слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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