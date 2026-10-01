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Угожаев стал третьим в короткой программе на турнире в Грузии, Ветлугин — четвёртый

Угожаев стал третьим в короткой программе на турнире в Грузии, Ветлугин — четвёртый
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Российский фигурист Николай Угожаев занял третье место по итогам короткой программы на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. За своё выступление он получил 82,96 балла. Ещё один россиянин Матвей Ветлугин стал четвёртым с результатом 73,96.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Мужчины. Короткая программа
01 октября 2026, четверг. 19:50 МСК
Окончено
1
Ника Эгадзе
Грузия
93.80
2
Михаил Селевко
Эстония
87.87
3
Николай Угожаев
Россия
82.96

Первым оказался представитель Грузии Ника Эгадзе (93,80), а вторую строчку занял Михаил Селевко из Эстонии (87,87).

Фигурное катание. Турнир Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Мужчины. Короткая программа:

  1. Ника Эгадзе (Грузия) — 93,80.
  2. Михаил Селевко (Эстония) — 87,87.
  3. Николай Угожаев (Россия) — 82,96.
  4. Матвей Ветлугин (Россия) — 73,96.
  5. Лусиус Казанецки (США) — 72,22.
  6. Кирилл Марсак (Украина) — 71,07.
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