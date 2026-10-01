Угожаев стал третьим в короткой программе на турнире в Грузии, Ветлугин — четвёртый
Российский фигурист Николай Угожаев занял третье место по итогам короткой программы на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. За своё выступление он получил 82,96 балла. Ещё один россиянин Матвей Ветлугин стал четвёртым с результатом 73,96.
Первым оказался представитель Грузии Ника Эгадзе (93,80), а вторую строчку занял Михаил Селевко из Эстонии (87,87).
Фигурное катание. Турнир Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Мужчины. Короткая программа:
- Ника Эгадзе (Грузия) — 93,80.
- Михаил Селевко (Эстония) — 87,87.
- Николай Угожаев (Россия) — 82,96.
- Матвей Ветлугин (Россия) — 73,96.
- Лусиус Казанецки (США) — 72,22.
- Кирилл Марсак (Украина) — 71,07.
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