Trialeti Trophy — 2026 в Батуми: результаты «челленджера» 1 октября

Сегодня, 1 октября, в Батуми, Грузия, стартовал международный турнир категории «Челленджер» Trialeti Trophy с участием российских фигуристов. Спортсмены из России выступают во всех четырёх видах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований на четверг.

Фигурное катание. Trialeti Trophy — 2026. Результаты на 1 октября:

Женщины. Короткая программа

1. Нина Петрыкина (Эстония) — 74,69.

2. Анна Фролова (Россия) — 73,31.

3. Анастасия Губанова (Грузия) — 70,69.

4. Аделия Петросян (Россия) — 68,42.

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 85,23.

2. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (Россия) — 72,51.

3. Мария Игнатьева/Даниил Семко (Венгрия) — 69,80…

6. Елизавета Шичина/Павел Дрозд (Россия) — 66,90…

17. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (Россия) — 51,25.

Мужчины. Короткая программа

1. Ника Эгадзе (Грузия) — 93,80.

2. Михаил Селевко (Эстония) — 87,87.

3. Николай Угожаев (Россия) — 82,96.

4. Матвей Ветлугин (Россия) — 73,96.

Спортсмены из России выступят во всех четырёх видах. Отечественные фигуристы допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.