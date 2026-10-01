Trialeti Trophy — 2026 в Батуми: результаты «челленджера» 1 октября

Сегодня, 1 октября, в Батуми, Грузия, стартовал международный турнир категории «Челленджер» Trialeti Trophy с участием российских фигуристов. Спортсмены из России выступают во всех четырёх видах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований на четверг.
Фигурное катание. Trialeti Trophy — 2026. Результаты на 1 октября:
Женщины. Короткая программа
1. Нина Петрыкина (Эстония) — 74,69.
2. Анна Фролова (Россия) — 73,31.
3. Анастасия Губанова (Грузия) — 70,69.
4. Аделия Петросян (Россия) — 68,42.
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 85,23.
2. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (Россия) — 72,51.
3. Мария Игнатьева/Даниил Семко (Венгрия) — 69,80…
6. Елизавета Шичина/Павел Дрозд (Россия) — 66,90…
17. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (Россия) — 51,25.
Мужчины. Короткая программа
1. Ника Эгадзе (Грузия) — 93,80.
2. Михаил Селевко (Эстония) — 87,87.
3. Николай Угожаев (Россия) — 82,96.
4. Матвей Ветлугин (Россия) — 73,96.
Спортсмены из России выступят во всех четырёх видах. Отечественные фигуристы допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.