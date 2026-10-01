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«Для первого раза пойдёт». Угожаев — о прокате КП на турнире в Грузии

«Для первого раза пойдёт». Угожаев — о прокате КП на турнире в Грузии
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Российский фигурист Николай Угожаев, выступающий в одиночном катании, поделился впечатлениями от проката короткой программы на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Мужчины. Короткая программа
01 октября 2026, четверг. 19:50 МСК
Окончено
1
Ника Эгадзе
Грузия
93.80
2
Михаил Селевко
Эстония
87.87
3
Николай Угожаев
Россия
82.96

«Особо больших ожиданий не было. Настраивался как на обычный старт, только с другими лицами и судьями. Каток хороший, у нас есть похожая арена. В целом привычно.

В балльной системе не буду оценивать, можно было лучше, но для первого раза пойдёт. Дальше будет, надеюсь, лучше. Старался не отдавать прыжки. Я ожидал, что будут судить строго, так и получилось.

Сегодня не смотрел выступление Нины Петрыкиной, но смотрел в Италии, тоже хорошая, прекрасная программа. Эта музыка будто стала трендом в этом сезоне, как «Дюна» была два сезона назад», — передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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