Ветлугин признался, что не понял разницу в баллах за КП на турнирах в Грузии и Италии

Российский фигурист Матвей Ветлугин высказался о своём результате в короткой программе на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. За своё выступление он получил 73,96 балла и стал четвёртым. На турнире Lombardia Trophy в Италии выступление Матвея в КП оценили в 90,02 балла.

«Я буду менять программы после каждого старта, их много. Мне не было сложно сегодня кататься. Поглядим, как будет дальше развиваться эта идея. Мне хотелось сделать эксклюзив в виде эксперимента.

Для меня ошибка одна — это каскад. По остальным прыжкам и элементам нечего сказать, по моему мнению, я их сделал не хуже, чем в Италии.

Для меня прокат практически такой же, как там, с более серьёзной ошибкой на каскаде из‑за недостатка оборота. 17 баллов — по ощущениям для одной большой ошибки — большая разница. Не знаю, с