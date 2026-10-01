Чэ Кын Ли выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при ISU в Любляне

Южнокорейский фигурист Чэ Кын Ли выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при ISU в Любляне, Словения. За своё выступление он получил от судей 85,13 балла.

Вторым стал японец Таига Нисино с результатом 84,29, а тройку лидеров замкнул представитель Таиланда Хиро Кевтатхип (83,67).

Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Любляна, Словения. Юноши. Короткая программа:

Чэ Кын Ли (Южная Корея) — 85,13 балла. Таига Нисино (Япония) — 84,29. Хиро Кевтатхип (Таиланд) — 83,67. Никита Шейко (Израиль) — 81,23. Гион Шмид (Швейцария) — 68,52. Юй Дон Хан (Южная Корея) — 66,92. Вацлав Васкес (США) — 62,48. Кирк Хогето (США) — 61,97.