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Чэ Кын Ли выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при ISU в Любляне

Чэ Кын Ли выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при ISU в Любляне
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Южнокорейский фигурист Чэ Кын Ли выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при ISU в Любляне, Словения. За своё выступление он получил от судей 85,13 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 6, Любляна, Словения
Юноши. Короткая программа
01 октября 2026, четверг. 20:15 МСК
Окончено
1
Чэ Кын Ли
Южная Корея
85.13
2
Таига Нисино
Япония
84.29
3
Хиро Кевтатхип
Таиланд
83.67

Вторым стал японец Таига Нисино с результатом 84,29, а тройку лидеров замкнул представитель Таиланда Хиро Кевтатхип (83,67).

Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Любляна, Словения. Юноши. Короткая программа:

  1. Чэ Кын Ли (Южная Корея) — 85,13 балла.
  2. Таига Нисино (Япония) — 84,29.
  3. Хиро Кевтатхип (Таиланд) — 83,67.
  4. Никита Шейко (Израиль) — 81,23.
  5. Гион Шмид (Швейцария) — 68,52.
  6. Юй Дон Хан (Южная Корея) — 66,92.
  7. Вацлав Васкес (США) — 62,48.
  8. Кирк Хогето (США) — 61,97.
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