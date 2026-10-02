Trialeti Trophy — 2026 в Батуми: расписание «челленджера» 2 октября

Сегодня, 2 октября, в Батуми, Грузия, продолжится международный турнир категории «Челленджер» Trialeti Trophy с участием российских фигуристов. Спортсмены из России выступают в рамках турнира во всех четырёх видах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на пятницу.

Фигурное катание. Trialeti Trophy — 2026. Расписание на 2 октября (время московское):

14:00. Спортивные пары. Короткая программа;

15:15. Танцы на льду. Произвольный танец;

19:30. Мужчины. Произвольная программа.

Соревнования в прямом эфире покажет Okko. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Напомним, отечественные фигуристы допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.