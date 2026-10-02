Trialeti Trophy — 2026, Батуми: онлайн-трансляция прокатов Ветлугина, Мишиной/Галлямова

Сегодня, 2 октября, в Батуми, Грузия, продолжится турнир серии «Челленджер» с участием российских фигуристов Trialeti Trophy — 2026. Россияне выступят во всех четырёх видах. Во второй день соревнований первыми на лёд с короткими программами выйдут спортивные пары, за ними спортсмены выступят с произвольными танцами, а закроют соревновательный день произвольные программы мужчин.

В России турнир официально покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Также за развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».

Соревнования завершатся 3 октября. Все российские фигуристы выступают на международной арене в нейтральном статусе.