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Trialeti Trophy — 2026, Батуми: время выхода на лёд российских фигуристов 2 октября

Trialeti Trophy — 2026, Батуми: время выхода на лёд российских фигуристов 2 октября
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Сегодня, 2 октября, в Батуми, Грузия, продолжается международный турнир категории «челленджер» Trialeti Trophy с участием россиян. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием выхода на лёд российских фигуристов.

Фигурное катание. Trialeti Trophy — 2026. Время выхода на лёд российских фигуристов 2 октября (время московское)

Спортивные пары:

14:18 – Анастасия Мухоротова/Дмитрий Евгеньев;
14:31 – Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков;
14:43 – Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Танцы на льду:

15:28 – Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов;
17:25 – Елизавета Шичина/Павел Дрозд;
18:04 – Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.

Мужчины:

20:43 – Матвей Ветлугин;
20:50 – Николай Угожаев.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Календарь Trialeti Trophy — 2026 в Батуми
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