Trialeti Trophy — 2026, Батуми: время выхода на лёд российских фигуристов 2 октября

Сегодня, 2 октября, в Батуми, Грузия, продолжается международный турнир категории «челленджер» Trialeti Trophy с участием россиян. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием выхода на лёд российских фигуристов.

Фигурное катание. Trialeti Trophy — 2026. Время выхода на лёд российских фигуристов 2 октября (время московское)

Спортивные пары:

14:18 – Анастасия Мухоротова/Дмитрий Евгеньев;

14:31 – Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков;

14:43 – Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Танцы на льду:

15:28 – Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов;

17:25 – Елизавета Шичина/Павел Дрозд;

18:04 – Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.

Мужчины:

20:43 – Матвей Ветлугин;

20:50 – Николай Угожаев.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира.