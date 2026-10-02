Trialeti Trophy — 2026, Батуми: время выхода на лёд российских фигуристов 2 октября
Сегодня, 2 октября, в Батуми, Грузия, продолжается международный турнир категории «челленджер» Trialeti Trophy с участием россиян. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием выхода на лёд российских фигуристов.
Фигурное катание. Trialeti Trophy — 2026. Время выхода на лёд российских фигуристов 2 октября (время московское)
Спортивные пары:
14:18 – Анастасия Мухоротова/Дмитрий Евгеньев;
14:31 – Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков;
14:43 – Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
Танцы на льду:
15:28 – Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов;
17:25 – Елизавета Шичина/Павел Дрозд;
18:04 – Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.
Мужчины:
20:43 – Матвей Ветлугин;
20:50 – Николай Угожаев.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира.