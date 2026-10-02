Матвей Ветлугин отсутствует на утренней тренировке перед ПП в Батуми

Российский фигурист Матвей Ветлугин не вышел на утреннюю тренировку перед произвольной программой на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy, который проходит с 1 по 3 октября в Батуми, Грузия. Об этом «Чемпионату» сообщил источник на месте событий.

«Ветлугин планово решил пропустить тренировку по согласованию с тренером», — сообщил источник.

После короткой программы Матвей идёт на четвёртом месте. Он набрал 73,96 балла за свой прокат. Произвольные программы на турнире в Батуми мужчины представят в пятницу, 2 октября, начало в 19:30 по московскому времени.

Соревнования в прямом эфире покажет Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.