Стал известен прыжковый контент Аделии Петросян и Анны Фроловой в ПП на Trialeti Trophy

Завтра, 3 октября, в Батуми, Грузия, в рамках турнира Trialeti Trophy свои произвольные программы представят фигуристки-одиночницы. В соревнованиях принимают участие российские фигуристки Аделия Петросян и Анна Фролова.

После короткой программы Аделия Петросян занимает четвёртую позицию (68,42 балла). В произвольной программе фигуристка планирует выполнить каскады тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип – двойной аксель – двойной аксель. Помимо этого, Петросян заявила четыре прыжка в три оборота: сальхов, тулуп, флип и лутц.

Анна Фролова идёт на втором месте в протоколе после первого дня соревнований (73,31 балла). В произвольной программе Фролова заявила два каскада: тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип – двойной аксель – двойной аксель. Также фигуристка планирует выполнить тройной тулуп, тройной флип, тройной лутц и тройной сальхов.

Лидером соревнований после короткой программы на Trialeti Trophy является эстонка Нина Петрыкина с результатом 74,69 балла.