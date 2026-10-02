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Стал известен прыжковый контент Аделии Петросян и Анны Фроловой в ПП на Trialeti Trophy

Стал известен прыжковый контент Аделии Петросян и Анны Фроловой в ПП на Trialeti Trophy
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Завтра, 3 октября, в Батуми, Грузия, в рамках турнира Trialeti Trophy свои произвольные программы представят фигуристки-одиночницы. В соревнованиях принимают участие российские фигуристки Аделия Петросян и Анна Фролова.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Женщины. Произвольная программа
03 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
205.94
2
Аделия Петросян
Россия
204.16
3
Анна Фролова
Россия
203.21

После короткой программы Аделия Петросян занимает четвёртую позицию (68,42 балла). В произвольной программе фигуристка планирует выполнить каскады тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип – двойной аксель – двойной аксель. Помимо этого, Петросян заявила четыре прыжка в три оборота: сальхов, тулуп, флип и лутц.

Анна Фролова идёт на втором месте в протоколе после первого дня соревнований (73,31 балла). В произвольной программе Фролова заявила два каскада: тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип – двойной аксель – двойной аксель. Также фигуристка планирует выполнить тройной тулуп, тройной флип, тройной лутц и тройной сальхов.

Лидером соревнований после короткой программы на Trialeti Trophy является эстонка Нина Петрыкина с результатом 74,69 балла.

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