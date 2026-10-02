15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Петросян с падением исполнила произвольную программу на тренировке в Грузии

Петросян с падением исполнила произвольную программу на тренировке в Грузии
Комментарии

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян представила на тренировке на «челленджере» в Батуми, Грузия, прокат произвольной программы, об этом с места событий передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Во время проката она исполнила двойной лутц, тройной сальхов, допустила падение с тройного риттбергера. Далее она прыгнула тройной флип, двойной аксель, двойной аксель, затем тройной флип и завершила прокат каскадом тройной риттбергер — двойной тулуп.

По итогам короткой программы Петросян на четвёртом месте. Её выступление судьи оценили в 68,42 балла. С произвольной программой фигуристка выступит завтра, 3 октября.

Материалы по теме
Trialeti Trophy — 2026, Батуми: время выхода на лёд российских фигуристов 2 октября
Материалы по теме
А что с баллами, судьи? Угожаева с четырьмя квадами «порезали», Мишина/Галлямов — новички
А что с баллами, судьи? Угожаева с четырьмя квадами «порезали», Мишина/Галлямов — новички