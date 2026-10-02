Петросян с падением исполнила произвольную программу на тренировке в Грузии

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян представила на тренировке на «челленджере» в Батуми, Грузия, прокат произвольной программы, об этом с места событий передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Во время проката она исполнила двойной лутц, тройной сальхов, допустила падение с тройного риттбергера. Далее она прыгнула тройной флип, двойной аксель, двойной аксель, затем тройной флип и завершила прокат каскадом тройной риттбергер — двойной тулуп.

По итогам короткой программы Петросян на четвёртом месте. Её выступление судьи оценили в 68,42 балла. С произвольной программой фигуристка выступит завтра, 3 октября.