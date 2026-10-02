Фигуристы Мухортова и Евгеньев отреагировали на результат КП на турнире в Грузии

Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, выступающие в парном катании, отреагировали на прокат короткой программы на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Фигуристы получили 68,23 балла за свою короткую программу.

— Какие эмоции после проката?

Евгеньев: Эмоции положительные, потрясающие.

Мухортова: Настроение было хорошее, пока не глянули протокольчик.

Евгеньев: Дорожка нас расстроила, в Японии она была уровнем выше. На прокатах нам сказали, что дорожка плоховатенька, мы специально звали специалистов, уделяли особое внимание дорожке.

Мухортова: Немножко усложнили блок и твиззл, постарались. Но, видимо, что-то упустили.

Евгеньев: По ощущениям да, всё понравилось. У нас программа называется «Представление о любви», и мы пытались представить свою любовь, как мы её видим.

Мухортова: На контрольных прокатах я услышала, что недостаточно моего представления о любви, я решила пересмотреть свой взгляд на программу. Сегодня я довольна тем, как у меня получилось вжиться в образ.

— Ваше представление здесь понравилось вам больше, чем в Японии?

Мухортова: Мне кажется, этот прокат был лучше. На старт было спокойнее выходить. Тренировки, не буду скрывать, проходили немножко не очень, вялотекуще, но сейчас состояние было оптимальное. Надеюсь, завтра будет так же.

Евгеньев: Я, если честно, удовольствие от проката получил больше в Японии, но понимаю, что прокат лучше был здесь, — передаёт слова Мухортовой и Евгеньева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.