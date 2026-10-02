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Мишина/Галлямов чисто откатали короткую программу на турнире Trialeti Trophy в Грузии

Мишина/Галлямов чисто откатали короткую программу на турнире Trialeti Trophy в Грузии
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Пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов выступили с короткой программой на турнире категории «челленджер» Trialeti Trophy, который проходит в Батуми, Грузия, и заняли третье место. Судьи оценили прокат фигуристов в 73,48 балла.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Спортивные пары. Короткая программа
02 октября 2026, пятница. 14:00 МСК
Окончено

Мишина и Галлямов чисто исполнили параллельный сальхов, тройную подкрутку и выброс-флип. Они также выполнили тодес и парное вращение на четвёртый уровень.

Последним международным турниром для пары были Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Там Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзовые медали, получив по сумме короткой и произвольной программ 237,71 балла.

Соревнования в прямом эфире показывает Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.

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