Мишина/Галлямов чисто откатали короткую программу на турнире Trialeti Trophy в Грузии

Пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов выступили с короткой программой на турнире категории «челленджер» Trialeti Trophy, который проходит в Батуми, Грузия, и заняли третье место. Судьи оценили прокат фигуристов в 73,48 балла.

Мишина и Галлямов чисто исполнили параллельный сальхов, тройную подкрутку и выброс-флип. Они также выполнили тодес и парное вращение на четвёртый уровень.

Последним международным турниром для пары были Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Там Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзовые медали, получив по сумме короткой и произвольной программ 237,71 балла.

Соревнования в прямом эфире показывает Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.