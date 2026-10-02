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Фигуристы Мухортова и Евгеньев ответили, привыкли ли к выступлению на международном уровне

Фигуристы Мухортова и Евгеньев ответили, привыкли ли к выступлению на международном уровне
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Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, выступающие в парном катании, рассказали о том, привыкли ли они к выступлениям на международном уровне. Фигуристы принимают участие в турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Мухортова/Евгеньев получили 68,23 балла за свою короткую программу.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Спортивные пары. Короткая программа
02 октября 2026, пятница. 14:00 МСК
Окончено

— Можно сказать, что привыкли к международным стартам?
Евгеньев: Что удивительно, для нас и Япония, первый международный старт, был очень спокойный. Прокаты были волнительнее. Нам здесь всё нравится, все люди — от персонала до судей, спортсменов, мы получаем удовольствие не только от катания, но и от нахождения здесь.

Мухортова: Ещё очень хотела пообщаться с иностранными спортсменами. Поняла, что ещё практиковать английский и практиковать, — передаёт слова Мухортовой и Евгеньева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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