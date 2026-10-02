Фигуристы Мухортова и Евгеньев ответили, привыкли ли к выступлению на международном уровне

Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, выступающие в парном катании, рассказали о том, привыкли ли они к выступлениям на международном уровне. Фигуристы принимают участие в турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Мухортова/Евгеньев получили 68,23 балла за свою короткую программу.

— Можно сказать, что привыкли к международным стартам?

Евгеньев: Что удивительно, для нас и Япония, первый международный старт, был очень спокойный. Прокаты были волнительнее. Нам здесь всё нравится, все люди — от персонала до судей, спортсменов, мы получаем удовольствие не только от катания, но и от нахождения здесь.

Мухортова: Ещё очень хотела пообщаться с иностранными спортсменами. Поняла, что ещё практиковать английский и практиковать, — передаёт слова Мухортовой и Евгеньева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.